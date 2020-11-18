На столь громкое заявление отреагировали простые люди, которые оценили слова Воробей как бесстыдство и откровенное хамство.
«Наглость "актрисулек" зашкаливает!», «Сейчас очень востребован труд санитарок в больницах, бессовестная зажравшаяся хамка Воробей может там подработать», «Смешно, какие им льготы на продукты! Курьеры везде требуются — пусть узнают, как простые люди живут», «Пусть особняки свои продадут, ведь ипотеку не на обычные панельки брали, а на хоромы в элитных районах Подмосковья», — возмутились люди.
К слову, средний доход Елены Воробей с одного выступления оценивается примерно в 3–5 тысяч долларов (200—400 тысяч рублей).
Ранее заявить о проблеме пытался певец Валерий Меладзе, который угрожал, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер. Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок.
По данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).