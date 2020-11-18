В понедельник, 16 ноября, уроженка Бреста артистка Елена Воробей заявила, что работники шоу-бизнеса оказались в очень сложной ситуации из-за отмены концертов в период карантина, и попросила российские власти оказать артистам помощь в виде льгот на продукты. На это отреагировали «простые смертные», их цитирует издание «Дни.ру» 18 ноября

Елена Воробей попросила власти РФ дать артистам льготы на продукты © РИА Новости, Анатолий Медведь | Перейти в фотобанк

«Наглость "актрисулек" зашкаливает!», «Сейчас очень востребован труд санитарок в больницах, бессовестная зажравшаяся хамка Воробей может там подработать», «Смешно, какие им льготы на продукты! Курьеры везде требуются — пусть узнают, как простые люди живут», «Пусть особняки свои продадут, ведь ипотеку не на обычные панельки брали, а на хоромы в элитных районах Подмосковья», — возмутились люди.

К слову, средний доход Елены Воробей с одного выступления оценивается примерно в 3–5 тысяч долларов (200—400 тысяч рублей).

Ранее заявить о проблеме пытался певец Валерий Меладзе, который угрожал, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер. Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок.

По данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).