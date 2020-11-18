В гостиной на 2-м этаже замка звезды сделали «смотровую площадку»: стеклянный пол в помещении открывает вид на холл и входные двери 1-го этажа. Что при этом видно входящим в дом, Галкин не уточнил.
Зато он предложил членам своей семьи пройтись по прозрачной поверхности, но пока на это решился только его сын Гарри. Дочь Лиза и супруга Алла Пугачева решили, что «это страшно».
Неделю назад Пользователей возмутил другой пост Галкина, в котором артист показал лифт в замке. Многие сочли его наличие роскошью, а публикацию — хвастовством.
Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — 3 тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница. Подробности жизни семьи Галкин часто показывает в соцсетях.