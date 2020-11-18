Украинская певица, проживающая в России, Анна Седокова, которая в сентябре 2020 года вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, заявила, что все-таки планирует поменять фамилию. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале спортивного журналиста Василия Конова 17 ноября

Седокова поделилась, что не хотела бы совсем прощаться со своей девичьей фамилией, поэтому предпочла бы двойной вариант: Тимма-Седокова. Но в этом случае, утверждает артистка, ссылаясь на информацию от регистраторов, супругу тоже придется взять двойную фамилию.

«Я говорю: "Хочу Седокова оставить, и Тимма чтобы было". А нам говорят: "Тогда нужно, чтобы у Яниса тоже было — Тимма-Седоков". Мы, наверное, часа три смеялись. Но так как мы тогда очень все быстро делали, я попозже поменяю», — рассказала певица.

С момента регистрации брака пары прошло уже почти 3 месяца, и когда именно певица займется оформлением документов, она пока не решила.



Для Седоковой это 3 брак. Первым ее мужем был экс-капитан киевского «Динамо» Валентин Белькевич, вторым — российский предприниматель Максим Чернявский. Белькевич умер в 2014 году, а с Чернявским артистка развелась.

У Седоковой 3 детей. Одна из дочерей живет с отцом-предпринимателем в США.