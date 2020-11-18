«Зеленский боится разрушить существующий баланс, боится кризиса. Зеленский и его команда чувствуют себя хрупко, неуверенно. И они подменяют реальное госуправление публичным шоу», — сказал эксперт.
Бортник также отметил, что при ухудшении ситуации на Украине глава МВД Арсен Аваков вполне может стать премьер-министром.
«Безусловно, у него есть политические амбиции. У него плохие рейтинги, быть избранным на высокую должность он не может, но назначенным — вполне в силу его политического веса, связей с западными партнерами», — отметил он.
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