Расследования дел о резонансных политических убийствах на Украине не продвигаются вперед из-за того, что Зеленский и его команда подменяют госуправление публичным шоу, считает политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Зеленский боится разрушить существующий баланс, боится кризиса. Зеленский и его команда чувствуют себя хрупко, неуверенно. И они подменяют реальное госуправление публичным шоу», — сказал эксперт.

Руслан Бортник: Для раскрытия резонансных убийств на Украине нужна политическая воля © Facebook, Ruslan Bortnik

«Безусловно, у него есть политические амбиции. У него плохие рейтинги, быть избранным на высокую должность он не может, но назначенным — вполне в силу его политического веса, связей с западными партнерами», — отметил он.

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