Основатель Microsoft Билл Гейтс 17 ноября в ходе совместного подкаста с актрисой и комиком Рашидой Джонс сравнил с нудистами граждан, которые отказываются носить маски во время пандемии коронавируса

Билл Гейтс усомнился в эффективности американских вакцин от COVID-19 © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Они что, нудисты? Вас просят надевать штаны. Ни один американец, ну или очень мало американцев говорят, что это что-то ужасное», — отметил миллиардер.

Гейтс также объяснил, почему эксперты в области здравоохранения не сразу начали советовать населению носить маски для предотвращения распространения вируса. По его словам, изначально специалисты основывались на данных о контагиозности других респираторных инфекций, таких как грипп. Однако позднее выяснилось, что коронавирус способен передаваться не только во время чихания и кашля, но и разговора между людьми.

Кроме того, распространение SARS-CoV-2 необычно из-за бессимптомных носителей. В то время как люди с простудой или гриппом, как правило, остаются дома, когда они заразны, из-за плохого самочувствия, люди с COVID-19 могут вести обычную жизнь, чувствуя себя здоровыми и неосознанно заражая окружающих.

В настоящее время «совершенно очевидно, что преимущества ношения маски огромны», заключил Гейтс.