«Есть два способа отменить карантин выходного дня для парламента. Первый. Глава фракции "Слуга народа" как работодатель Кабинета министров, потому что мы как монобольшинство назначили этот Кабмин, приглашает Шмыгаля и говорит ему: "… Вы отменяете карантин выходного дня, или мы собираем 150 подписей о недоверии к правительству и выносим вопрос о вашей отставке"», — предложил Дубинский.
Второй способ, по его словам, включает в себя отмену постановления Кабмина о карантине выходного дня через Конституционный суд.
На Украине ввели карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина.
Накануне Рада к отказалась поддержать постановление, которым предлагалось Кабмину на протяжении трех дней пересмотреть ограничительные меры в рамках карантина выходного дня, соответствующий проект постановления поддержали лишь 149 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.