Один из способов отменить карантин выходного дня на Украине — пригрозить премьер-министру Денису Шмыгалю отставкой. Об этом 17 ноября заявил депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает телеканал «Наш»

Украинский депутат сравнил введение карантина выходного дня с лечением подорожником © Facebook, Ярослав Железняк

Второй способ, по его словам, включает в себя отмену постановления Кабмина о карантине выходного дня через Конституционный суд.

На Украине ввели карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина.

Накануне Рада к отказалась поддержать постановление, которым предлагалось Кабмину на протяжении трех дней пересмотреть ограничительные меры в рамках карантина выходного дня, соответствующий проект постановления поддержали лишь 149 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.