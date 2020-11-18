В Харьковской городской больнице общей и неотложной медицинской помощи скончался 71-летний театральный режиссер Леонид Садовский. Неизвестный ударил его сзади по голове тяжелым тупым предметом вечером 14 ноября.
«Это преступление вполне может иметь и уголовный характер, а не политический. Явной политической позиции режиссер не занимал, хотя и имел эту позицию, но не скажу, что он принимал участие в политических движениях, был публичной фигурой, спикером каких-то политических взглядов. В любом случае мы соболезнуем родным и близким», — сказал эксперт.
Он также отметил, что ежегодно на Украине от уголовных преступлений гибнут полторы-две тысячи человек.
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