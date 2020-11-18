Судебная власть и коррупция в Украине: борьба началась
Судебная власть и коррупция в Украине: борьба началась
© СС0, Pixabay
Она заверила, что провела «конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским по вопросам реализации [кредитной] программы МВФ, независимости центрального банка и усилий по борьбе с коррупцией» в стране.

«Полное согласие в отношении действий, необходимых для [нового] обзора [кредитной] программы», — добавила руководитель фонда.

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ сообщили, что первый транш Киев получит незамедлительно, последующие — по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет миссия фонда. Так, первый транш в размере $2,1 млрд страна получила 12 июня. При этом правление Национального банка Украины рассчитывает получить следующий транш кредита МВФ до конца текущего года.

Ранее в Минфине Украины заявили, что Киев планирует отказаться от кредитов МВФ в 2023 году.