Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обсудила 17 ноября по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским независимость ЦБ республики и борьбу с коррупцией. Об этом она сообщила в Twitter

Судебная власть и коррупция в Украине: борьба началась © СС0, Pixabay

«Полное согласие в отношении действий, необходимых для [нового] обзора [кредитной] программы», — добавила руководитель фонда.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ сообщили, что первый транш Киев получит незамедлительно, последующие — по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет миссия фонда. Так, первый транш в размере $2,1 млрд страна получила 12 июня. При этом правление Национального банка Украины рассчитывает получить следующий транш кредита МВФ до конца текущего года.

Ранее в Минфине Украины заявили, что Киев планирует отказаться от кредитов МВФ в 2023 году.