Она заверила, что провела «конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским по вопросам реализации [кредитной] программы МВФ, независимости центрального банка и усилий по борьбе с коррупцией» в стране.
«Полное согласие в отношении действий, необходимых для [нового] обзора [кредитной] программы», — добавила руководитель фонда.
Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020
Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ сообщили, что первый транш Киев получит незамедлительно, последующие — по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет миссия фонда. Так, первый транш в размере $2,1 млрд страна получила 12 июня. При этом правление Национального банка Украины рассчитывает получить следующий транш кредита МВФ до конца текущего года.
Ранее в Минфине Украины заявили, что Киев планирует отказаться от кредитов МВФ в 2023 году.