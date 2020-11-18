Территорию посольства Белоруссии в Литве, расположенного на столичной улице Миндауго, забросали картофелем. Об этом 17 ноября сообщает Sputnik

«Недружественный жест»: посольство Белоруссии в Киеве жестко ответило Украине © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Отношения между официальным Вильнюсом и Минском обострились после выборов президента Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал больше 80%, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10%. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются три месяца.

Литва выступает одним из наиболее активных критиков Лукашенко. Президент Гитанас Науседа критиковал Запад за недостаточную поддержку протестующих белорусов. Вильнюс одним из первых ввел санкции против Минска. Лукашенко пообещал поставить на место «зажравшуюся Литву» и заявил, что прибалтам приказали выступить против Белоруссии.