Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк 17 ноября сравнил меры, введенные на Украине для борьбы с распространением коронавируса, с лечением перелома подорожником, передает «112 Украина»

«Государство на вас охотится»: Комаровский прокомментировал карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его мнению, если такие ограничения и помогут в борьбе с COVID-19, это будет чистой случайностью. Он предложил парламенту пересмотреть ограничительные меры, чтобы облегчить ситуацию для предпринимателей, которые особенно страдают от происходящего.

Правительство Украины ввело по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.