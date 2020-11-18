«Все видели, как прошли эти выходные. Все видели, что некоторые рестораны дальше работали. Некоторые города отказывались выполнять карантинные условия», — возмутился Железняк.
По его мнению, если такие ограничения и помогут в борьбе с COVID-19, это будет чистой случайностью. Он предложил парламенту пересмотреть ограничительные меры, чтобы облегчить ситуацию для предпринимателей, которые особенно страдают от происходящего.
Правительство Украины ввело по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.