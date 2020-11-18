Президент Белоруссии Александр Лукашенко был готов провести повторные выборы по требованию оппозиции. Об этом он заявил 17 ноября на совещании по международным делам, передает Sputnik

Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

«Когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование — добровольная сдача власти», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что сейчас политическими интригами, которые ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США.

Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым нынешний президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. Оппозиция считает победительницей Светлану Тихановскую. По мнению Лукашенко, за организацией протестных акций стоит Запад.