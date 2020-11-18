Правда, при сохранении нынешней системы разделения труда это европейцам мало поможет. Они выиграют на некоторых направлениях экономики, но в целом по всему спектру направлений все равно проиграют, считает собеседник издания.
«К сожалению, пагубность этой системы разделения труда понятна далеко не всем, поскольку сейчас велено считать правильными те политические и экономические теории, на основе которых она построена. Поэтому очень многие на Западе все еще надеются, что от Байдена им будет лучше, чем от Трампа», — рассказал Анатолий Вассерман.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По данным американских СМИ, победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября, одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.