Евросоюз надеется, что Джо Байден, когда попадет в Белый дом, восстановит соглашения, разорванные Дональдом Трампом, и снова полностью откроет американский рынок для европейских товаров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

«К сожалению, пагубность этой системы разделения труда понятна далеко не всем, поскольку сейчас велено считать правильными те политические и экономические теории, на основе которых она построена. Поэтому очень многие на Западе все еще надеются, что от Байдена им будет лучше, чем от Трампа», — рассказал Анатолий Вассерман.

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По данным американских СМИ, победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября, одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.