Чтобы зачистить Одессу от российских следов, украинским властям придется снести ее до основания. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии деловой газете «Взгляд»

О политике на даче: Одесса - русский город или уже бандеровский край? © Скриншот из видео Украина.ру Владимир Соловьев, комментируя призывы националистов снести памятник Екатерине II, предложил российским олигархам собрать денег и выкупить Одессу у Украины так же, как в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой.

Парламентарий отметил, что Одесса создавалась русскими солдатами, матросами, переселенцами, представителями разных народов, но украинский элемент не играл в Одессе столь значимую роль, как во многих других поселениях.

«Все города Новороссии стали существовать благодаря российскому влиянию, кто бы там ни жил. Они возникали в том числе благодаря Екатерине Великой, князю Потемкину», — указал Затулин.

Депутат подчеркнул, что поддержал бы любую идею возвращения Одессы в Россию, однако считает, что подобное вряд ли возможно.

Что касается сноса памятника, добавил политик, то честь Одессы и одесситов как раз состоит в том, чтобы этого не допустить.