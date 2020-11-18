Политолог и телеведущий Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, удастся ли выдвиженцам местных партий на Украине стать реальной властью на местах и конкурировать с «большими» политсилами

Святослав Вышинский: Киев будет и дальше зачищать политическое поле в регионах © Facebook, Філософ Вишинський

«Поскольку в каждой из областей обычно более одной местной партии, то, естественно, они уже отражают интересы конкурирующих региональных групп. Договориться между собой им будет сложно, и в этой конкуренции они, скорее, будут прибегать к союзу с "центральными" партиями. Так, как в своё время империалистические державы в колониальных войнах прибегали к услугам местных аборигенов, но в нашей ситуации ровно наоборот: местные феодалы будут использовать "штыки" киевских элит», — отметил Вышинский.

Он отметил, что в Черновцах это обозначилось на линии противостояния двух региональных партий — «Единая альтернатива» и «Команда Михайлишина», которые привлекают остальных игроков как союзников в борьбе за большинство в городском совете.

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