Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес сделал откровенное признание о своей личной жизни. Артист рассказал о своем первом свидании и первом сексуальном опыте, пишет украинское издание «ФАКТЫ» 17 ноября

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Артист признался, что от страха в какой-то момент он просто «бежал с поля битвы и больше не появлялся», а вот первый в своей жизни сексуальный опыт музыкант вспоминает тепло. Несмотря на то,что предыдущие девушки обошлись с ним не очень хорошо.

«Я был активным парнем в плане разговоров, я знал, как ухаживать. Но у меня была травма, когда мне отказала девочка в грубой форме, она сказала, что меня не любила. Я знал, что произойдет на днях долгожданный секс. Я очень нервничал. Была романтика, лепестки, и все произошло. Это было по любви, как-то так круто», — поделился Владимир.

Сейчас Владимиру Дантесу, по паспорту Владимиру Гудкову, 32 года, в 2015 году он женился на солистке группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой.

Известность артист получил как участник украинского шоу «Фабрика звезд–2», по итогам которого он создал группу «ДиО.фильмы». Коллектив распался в 2015 году, после чего Дантес выбрал карьеру ведущего.