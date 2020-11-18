Сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой 18-летний Архип Глушко показал подписчикам свои занятия спортом, в которые в том числе входит гимнастическая подготовка на пилоне, сообщил Cosmopolitan 16 ноября

Глушко-младший не скрывает, что хочет пойти по стопам родителей, молодой человек уже записал свою первую песню «Бутылка вина» и снял на нее клип. Звездный наследник работает не только над вокалом, но и над своим телом.

Юноша тренируется в зале, где в том числе совершенствует растяжку и пластичность с использованием пилона. Одну из таких тренировок Архип Глушко показал подписчикам.

«Надоела гравитация», — пошутил он.

На фото из «Арены воздушно-силовой атлетики» он демонстрирует сложные элементы на пилоне. На снимке видно, что тренируется юный артист со своей девушкой, которую подписчики знают под ником Мелисса Фокс.