Подписав указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность, президент Зеленский «показал» пряник не регионам, а западным партнерам, которые без шума смогут эти земли приватизировать, считает политолог и телеведущий Святослав Вышинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

«С моей точки зрения, этот "пряник" президент показал не депутатам, а западным партнёрам, которые получили возможность легко и, главное, без шума приватизировать сельскохозяйственные земли Украины. Впрочем, вряд ли региональным советам от этого что-либо достанется — серьезные вопросы будут решать "наверху", спуская на места готовые решения, которые депутаты лишь удостоверят формальным голосованием», — отметил эксперт.

Святослав Вышинский: Киев будет и дальше зачищать политическое поле в регионах © Facebook, Філософ Вишинський

«А насчет дележа, или, как у нас это принято называть, "дерибана", то всегда найдётся, кого ограбить. Ресурсная база на местах действительно скудеет год от года, но это лишь обостряет аппетиты местных элит. Несмотря на то что их возможности тают и что имущества в распоряжении областных, районных и городских советов остается всё меньше, желающих его поделить и присвоить более чем достаточно. Поэтому ожидать, что очередь "просителей" поредеет, в обозримом будущем не приходится», — заключил эксперт.

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