До Евромайдана 2014 года Россия могла бы обсудить вопрос о покупке Одессы с украинскими элитами, однако сегодня об этом нужно договариваться не в Киеве, а в Вашингтоне. Об этом рассказал одесский историк и публицист Александр Васильев 13 ноября в комментарии деловой газете «Взгляд»

Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протекторат РФ © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призывы националистов снести памятник Екатерине II, предложил российским олигархам собрать денег и выкупить Одессу у Украины так же, как в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой.

Эксперт в связи с этим напомнил афоризм, приписываемый царю Филиппу II Македонскому о том, что стены крепости, которые нельзя взять приступом, легко перешагнет осел, нагруженный золотом.

«Если бы такой ослик с совсем небольшим запасом наличных прибыл из России в наш город в 2014 году, то, думаю, Одессу можно было бы спокойно купить. Это стало бы самой выгодной инвестицией из возможных. Но сейчас времена изменились, потому о покупке этого актива нужно договариваться уже не в Киеве, а в Вашингтоне», ­— уточнил Васильев.

Он добавил, что если бы Одесса стала городом со свободной экономической зоной под протекторатом России, такой вариант приняли бы большинство одесситов, но более точных данных о социологических настроениях горожан нет.