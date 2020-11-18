Благодаря съемкам в «Сватах», где актриса сыграла роль внучки Женьки, Кошмал получает большое количество предложений об участии в других проектах, но не забывает вести активную жизнь в соцсетях, где периодически рассказывает поклонникам о своей жизни и работе.
Последняя публикация, которую артистка разместила в сети, вызвала у подписчиков двоякие чувства. Одним понравился новый имидж Кошмал, другие назвали его безвкусным сочетанием романтического стиля и образа леди-вамп.
Причиной споров стала блузка с пышными рукавами, выполненная из ткани «под леопарда». По мнению отдельных фанатов, хищный принт совершенно не подходит миловидной актрисе.