За жизнью актрисы Анны Кошмал, получившей известность после участия в сериале «Сваты», до сих пор активно следят фанаты картины, несмотря на то что многосерийный фильм не выходил уже несколько лет. На этот раз артистка подверглась критике за «вульгарный образ». Фото опубликовано в Instagram Кошмал 16 ноября

Благодаря съемкам в «Сватах», где актриса сыграла роль внучки Женьки, Кошмал получает большое количество предложений об участии в других проектах, но не забывает вести активную жизнь в соцсетях, где периодически рассказывает поклонникам о своей жизни и работе.

Неадекватное поведение: звезда «Сватов» шокировала признанием © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Причиной споров стала блузка с пышными рукавами, выполненная из ткани «под леопарда». По мнению отдельных фанатов, хищный принт совершенно не подходит миловидной актрисе.