Было бы неверно полагать, что из-за протестов в Польше польские власти перестанут вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Белоруссией занимаются одни люди, абортами — другие. Мало ли у кого какие проблемы. Это хороший проект, его будут доводить до конца. Тем более что президент Лукашенко сам дал им надежду», — указал эксперт.

Если бы Лукашенко быстро довел до конца подавление протестов, то о них уже и забыли бы, но как человек эмоциональный, он решил показать свою обиду и пожелал отомстить митингующим, подчеркнул Ищенко.

Лукашенко не знает никаких других форм политической борьбы, кроме подавления, и когда он почувствовал, что протесты идут на спад и попытался их окончательно подавить силой, это вызвало обратный эффект, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.