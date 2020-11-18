В Черновцах участники местных выборов не могут поделить голоса – одни пытаются украсть их у конкурентов, другие оспаривают предварительные результаты, третьи добиваются признания части бюллетеней недействительными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и телеведущий Святослав Вышинский

Черновцы стали единственным областным центром на Украине, где результаты выборов, прошедших 25 октября, были объявлены только 12 ноября.

«Причина достаточно простая: участники выборов не могут поделить их результаты. Одни пытаются украсть голоса у конкурентов, другие оспаривают предварительные результаты, третьи добиваются признания части бюллетеней недействительными, дабы снизить явку и процентное соотношение голосов и таким образом протащить своих депутатов в городскую власть. А поскольку желающих сесть на корабль больше, чем он способен вынести, мы уже три недели наблюдаем отчаянную драку у причала», — рассказал Вышинский.

Святослав Вышинский: Киев будет и дальше зачищать политическое поле в регионах © Facebook, Філософ Вишинський

«Но этот список может измениться ввиду предстоящего пересчета голосов в одном из пригородных округов — в селе Черновка. А этот пересчёт, в свою очередь, в судебном порядке оспаривает команда экс-министра и экс-главы парламентской фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, чей местный проект "Партия черновчан" не попадает в городской совет. Такой плачевный для представителя клана Арсения Яценюка результат является символом потери влияния этой группировки в её традиционной вотчине», — добавил эксперт.

Вышинский отметил, что соотношение сил в Черновицком горсовете всё ещё неизвестно.

«Но уже сегодня можно наверняка утверждать, что новый созыв горсовета будет не менее скандальным, чем два предыдущих. Ведь в сущности Черновцы — это маленькая Флоренция эпохи Никколо Макиавелли, один из немногих городов Украины, в котором в городском совете уже десятый год пылают шекспировские страсти. И, как ни странно, периодическая смена игроков никак не снимает политического напряжения. Напротив, оно ещё больше накаляется, и появление молодых группировок, «новых лиц» и «третьих сил» лишь усугубляет внутриполитическую борьбу в регионе», — заключил он.

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