Даже если предположить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вдруг исчезнет без следа, массовые протесты не прекратятся. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Потому что когда его приперли к стенке в августе, и он боялся, что не справится с протестами, он сразу же сказал, что будет конституционная реформа, будут размыты президентские полномочия и так далее. Он прекрасно понимает, против чего протестуют», — указал Ищенко.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Именно поэтому, добавил политолог, Лукашенко сразу начал обещать гражданам провести политические реформы, а не повысить зарплаты.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.