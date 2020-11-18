Понятно, отметил эксперт, что в любой момент ситуация может измениться, потому что никто не застрахован от ошибок, но все же нельзя описывать одинаково протестные настроения во всех странах бывшего СССР.
«Да, все допускают ошибки. Или почти все. Да, они в основном обусловлены одной и той же причиной. Потому что практически все национальные элиты пытаются удержать кусочек своего суверенитета, и им необходимо балансировать между Россией и Западом как между двумя серьезными центрами притяжения. Некоторые еще пытаются с Китаем поиграть, но в любом случае все они хотят выстроить политику какого-то баланса», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что у Казахстана пока получается выстроить такой баланс, у Грузии, у Украины, у Белоруссии и Армении — нет, но в любом случае эти государства не прекратят играть на противоречиях между Россией и Западом до тех пор, пока будут эти два центра притяжения.
И все же, подытожил специалист, и Россия, и Запад сейчас все активнее будут требовать от этих стран определиться со своим геополитическим выбором, потому что в условиях сегодняшних противоречий всем нужны надежные партнеры.