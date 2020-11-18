Учитывая, что Запад активно ведет в Казахстане работу и что в этой стране достаточно сильны националистические настроения, казахстанская власть надежно контролирует ситуацию. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Да, все допускают ошибки. Или почти все. Да, они в основном обусловлены одной и той же причиной. Потому что практически все национальные элиты пытаются удержать кусочек своего суверенитета, и им необходимо балансировать между Россией и Западом как между двумя серьезными центрами притяжения. Некоторые еще пытаются с Китаем поиграть, но в любом случае все они хотят выстроить политику какого-то баланса», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что у Казахстана пока получается выстроить такой баланс, у Грузии, у Украины, у Белоруссии и Армении — нет, но в любом случае эти государства не прекратят играть на противоречиях между Россией и Западом до тех пор, пока будут эти два центра притяжения.

И все же, подытожил специалист, и Россия, и Запад сейчас все активнее будут требовать от этих стран определиться со своим геополитическим выбором, потому что в условиях сегодняшних противоречий всем нужны надежные партнеры.