Уроженка Днепропетровской области, певица Вера Брежнева посетила съемки шоу «Топ-модель по-украински» и с сожалением заметила, что она для участия в таком конкурсе сильно опоздала, о чем артистка поделилась с подписчиками в Instagram 16 ноября

«Вера — вы модель от Бога. Вам точно не поздно», «Мне кажется, вы тот случай, когда с возрастом молодеете», «Вера, вам всегда 25», «Вера, тебе всегда 20», «Весьма субъективная вещь (я про возраст). Никогда и ничего не поздно. И что уж и говорить, и вправду ведь красавица», — засыпали подписчики певицу комплиментами.

У 38-летней Веры Брежневой двое детей. Старшей дочери Соне уже 19 лет, девочка родилась от гражданского мужа певицы предпринимателя Виталия Войченко.

Позже Брежнева вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, у пары родилась дочь Сара, ей 11 лет. Сейчас певица состоит в браке с композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе.