«Мне, конечно, уже лет 20, как поздно участвовать в проекте "Топ-модель по-украински", но быть приглашенным экспертом — в самый раз. Скажу сразу — когда я вошла в помещение, у меня разбежались глаза, участницы понравились все!» — написала Брежнева.
«Вера — вы модель от Бога. Вам точно не поздно», «Мне кажется, вы тот случай, когда с возрастом молодеете», «Вера, вам всегда 25», «Вера, тебе всегда 20», «Весьма субъективная вещь (я про возраст). Никогда и ничего не поздно. И что уж и говорить, и вправду ведь красавица», — засыпали подписчики певицу комплиментами.
У 38-летней Веры Брежневой двое детей. Старшей дочери Соне уже 19 лет, девочка родилась от гражданского мужа певицы предпринимателя Виталия Войченко.
Позже Брежнева вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, у пары родилась дочь Сара, ей 11 лет. Сейчас певица состоит в браке с композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе.