В Грузии социально-экономические проблемы стоят настолько остро, что людей не интересуют вопросы глобальной политики, уверен грузинский политолог Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, люди встревожены в первую очередь из-за ситуации в своей стране, а затем уже в регионе в общем.

«Например, в Грузии социально-экономические проблемы стоят настолько остро, что людей не интересуют ни митинги, ни Армения, ни Россия. Их интересует то, как они будут жить завтра. Я думаю, это очень свойственно и для Украины, и для России, и для многих стран постсоветского пространства», — отметил Сихарулидзе.

Арчил Сихарулидзе: Госсекретарь США Помпео напомнит политическим элитам Грузии об интересах Америки в регионе © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Первый — когда ты сверхдержава, у тебя такая роль, как у России, например: могут быть социальные проблемы, но все равно государство участвует во внешней политике; и у стран, как Германия и Америка, в которых настолько благоприятная внутренняя обстановка, что они могут тратить время на внешнюю политику», — сказал политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.