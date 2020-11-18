Политические процессы в Армении заставили поволноваться США – настолько, что госсекретарь Марк Помпео летит в Грузию, несмотря на президентские выборы в собственной стране, считает грузинский политолог Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Из-за того, что в Грузии большие разборки на политическом поприще и госсекретарь США Майк Помпео летит к нам внезапно и срочно, понятно, что процесс в Армении по сути заставил верховного представителя США бросить свои выборы и лететь сюда. Что значит, что у него будет очень серьезная посылка к нам», — отметил эксперт.

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Арчил Сихарулидзе: Госсекретарь США Помпео напомнит политическим элитам Грузии об интересах Америки в регионе © Sputnik / Vladimir Umikashvili Майка Помпео в Грузию состоится 17-18 ноября. Глава Госдепа встретится с премьер-министром Георгием Гахария и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

После того как Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили мирное соглашение, согласно которому под контроль Баку переходят спорные территории Нагорного Карабаха, в Ереване вспыхнули массовые протесты. Противники премьер-министра Никола Пашиняна обвинили его в сдаче национальных интересов и предательстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве» получил 27,14%.

Оппозиция объявила итоги парламентских выборов 31 октября сфальсифицированными и призвала к акциям протеста.