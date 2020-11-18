Украинская теннисистка 26-летняя Элина Свитолина, входящая в топ самых богатых спортсменок мира, пожаловалась на «залежавшийся жирок» на своей странице в Instagram 16 ноября

«Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажерный зал», — написала Свитолина.

Монатик записал видео с Брежневой и нарвался на критику © Instagram Веры Брежневой Леся Никитюк.

«Ты не знаешь, что такое жир», — написала она Свитолиной, но та ответила: «Уже знаю».

Другие пользователи пожурили спортсменку за «залежавшийся жирок», который может помешать на соревнованиях и посоветовали девушке срочно вернуться к тренировкам и не лениться.

К слову, в сентябре 2020 года теннисистка сообщила, что получила диплом Канадского колледжа альтернативной медицины по специальности «Питание и нутриотерапия», где учат, как правильно питаться, чтобы держать себя в отличной форме и сохранять молодость.

Элина Свитолина — первая ракетка Украины, состоит в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Доход спортсменки за 2019 год оценивается почти в 466 миллионов рублей.