Центризбиком сообщил результаты второго тура выборов в четырех из семи городов Украины. Итоги были обнародованы на сайте ЦИК 17 ноября, передает «Интерфакс-Украина»

Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игорь Колыхаев («Партия Игоря Колыхаева «Нам тут жити!»). За него проголосовали свыше 34 тысяч избирателей.

Городским головой Краматорска стал директор по маркетингу и сбыту ПАО «Энергомашспецсталь», самовыдвиженец Александр Гончаренко. Его поддержали 18,6 тысячи жителей города.

Глава местной ячейки националистов из партии «Свобода» Михаил Поситко возглавит горсовет города Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Его кандидатуру сочли достойной свыше 15,4 тысячи избирателей.

В городе Украинка под Киевом мэром станет кандидат от «Европейской солидарности», предприниматель Александр Туренко, набравший 2852 голоса.