Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине
Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине
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Победителем повторного голосования на выборах мэра Херсона стал Игорь Колыхаев («Партия Игоря Колыхаева «Нам тут жити!»). За него проголосовали свыше 34 тысяч избирателей.

Городским головой Краматорска стал директор по маркетингу и сбыту ПАО «Энергомашспецсталь», самовыдвиженец Александр Гончаренко. Его поддержали 18,6 тысячи жителей города.

Глава местной ячейки националистов из партии «Свобода» Михаил Поситко возглавит горсовет города Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Его кандидатуру сочли достойной  свыше 15,4 тысячи избирателей.

В городе Украинка под Киевом мэром станет кандидат от «Европейской солидарности», предприниматель Александр Туренко, набравший 2852 голоса.

 

 

 