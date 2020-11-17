Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден, объявивший себя президентом страны, созывает брифинг по вопросам национальной безопасности, однако мероприятие пройдет без правительственных чиновников, сообщает «Интерфакс» 17 ноября

Как уточняется, администрация президента Дональда Трампа по-прежнему не дает официального одобрения передаче власти. Судьба Трампа и Байдена оказалась в руках малоизвестной женщины © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.