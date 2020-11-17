Как уточняется, администрация президента Дональда Трампа по-прежнему не дает официального одобрения передаче власти.
Байден вместе с его кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис будет проинформирован экспертами в области обороны, разведки и дипломатии.
Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.
В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.