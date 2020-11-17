Как уточняется, администрация президента Дональда Трампа по-прежнему не дает официального одобрения передаче власти.

Судьба Трампа и Байдена оказалась в руках малоизвестной женщины
Судьба Трампа и Байдена оказалась в руках малоизвестной женщины
© Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
Байден вместе с его кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис будет проинформирован экспертами в области обороны, разведки и дипломатии.

Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.

В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства. 