Сейчас некоторые казахстанские эксперты высказывают предположение о том, что, поскольку первому президенту Нурсултану Назарбаеву удалось привлечь американские инвестиции в нефтегазовую отрасль страны, США не будут заинтересованы в дестабилизации обстановки в республике.
Эксперт отметил, что для крупных американских нефтяных компаний вроде Chevron это серьезные деньги, но для американской экономики в целом это не слишком много, и защищать интересы нефтяников, поддерживая политический режим Назарбаева или Токаева, США не станут.
«Тем более с учетом идеократического влияния на демократов мысли о том, что любая цветная революция — это благо, которое надо поддерживать. Это главное. Вопрос с Chevron тут вторичен. Особенно учитывая сложные отношения Байдена с нефтегазовым лобби в США», — указал Грозин.
Исходя из этого, добавил специалист, повторение условного белорусского или киргизского сценария на парламентских выборах в Казахстане нельзя исключать, и американские инвестиции не являются гарантией от массовых беспорядков, переходящих в насильственную смену власти.
Полностью интервью можно прочитать здесь.