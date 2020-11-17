Американские инвестиции на сумму в 50 млрд долларов в три крупных проекта Казахстана по добыче нефти и газа (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) за 20 лет не настолько велики, чтобы послужить противовесом от цветных революций. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что для крупных американских нефтяных компаний вроде Chevron это серьезные деньги, но для американской экономики в целом это не слишком много, и защищать интересы нефтяников, поддерживая политический режим Назарбаева или Токаева, США не станут.

«Тем более с учетом идеократического влияния на демократов мысли о том, что любая цветная революция — это благо, которое надо поддерживать. Это главное. Вопрос с Chevron тут вторичен. Особенно учитывая сложные отношения Байдена с нефтегазовым лобби в США», — указал Грозин.

Исходя из этого, добавил специалист, повторение условного белорусского или киргизского сценария на парламентских выборах в Казахстане нельзя исключать, и американские инвестиции не являются гарантией от массовых беспорядков, переходящих в насильственную смену власти.

Полностью интервью можно прочитать здесь.