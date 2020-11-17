Эксперт отметил, что в случае диалога оппозиция обязательно обвинит его в краже 50% голосов на президентских выборах, что является серьезным уголовным преступлением, которое уже нельзя исправить.
К тому же, по его мнению, белорусские силовики, которые уже оказались замешаны в целом ряде серьезных преступлений, воспримут этот диалог с оппозицией как попытку Лукашенко их выдать, и он лишится их поддержки.
«Их там ненавидят люто, за ними целая охота идет. Это не «Беркут», который твердо стоял, обороняя центральный квартал Киева. Они бегают по районам, стреляют в окна, вламываются в квартиры, грабят квартиры, убивают людей. Им ничего хорошего не светит», — категоричен Суздальцев.
Лукашенко никуда не собирается уходить и по-прежнему думает, что может обмануть всех: Россию, Путина, белорусский народ, Запад, добавил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.