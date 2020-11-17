Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может проявлять гибкость в борьбе за власть. Любой его диалог с оппозицией поставит вопрос о его уходе. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

К тому же, по его мнению, белорусские силовики, которые уже оказались замешаны в целом ряде серьезных преступлений, воспримут этот диалог с оппозицией как попытку Лукашенко их выдать, и он лишится их поддержки.

«Их там ненавидят люто, за ними целая охота идет. Это не «Беркут», который твердо стоял, обороняя центральный квартал Киева. Они бегают по районам, стреляют в окна, вламываются в квартиры, грабят квартиры, убивают людей. Им ничего хорошего не светит», — категоричен Суздальцев.

Лукашенко никуда не собирается уходить и по-прежнему думает, что может обмануть всех: Россию, Путина, белорусский народ, Запад, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.