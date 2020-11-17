Эксперт отметил, что в год на Украине от уголовных преступлений гибнут полторы-две тысячи человек.
«Безусловно, у него (Авакова) есть политические амбиции. У него плохие рейтинги, быть избранным на высокую должность он не может, но назначенным — вполне в силу его политического веса, связей с западными партнерами», — сказал собеседник издания.
По его словам, Аваков потенциально может использовать запрос общества на «сильную руку», но без выборов реализовать этот запрос невозможно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.