При ухудшении ситуации на Украине глава МВД Арсен Аваков вполне может стать премьер-министром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Опасный Харьков. Во что превратилась первая столица Украины © paul-itk.livejournal.com

«Безусловно, у него (Авакова) есть политические амбиции. У него плохие рейтинги, быть избранным на высокую должность он не может, но назначенным — вполне в силу его политического веса, связей с западными партнерами», — сказал собеседник издания.

По его словам, Аваков потенциально может использовать запрос общества на «сильную руку», но без выборов реализовать этот запрос невозможно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.