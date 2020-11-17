Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас пытается сделать все, чтобы Россия оставила его у власти и воевала за него с его же собственными гражданами. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Он считает, что Россия должна оставить его у власти и воевать за него. Поэтому ему нужна гражданская война, которую он объяснит внешним вмешательством. Он никуда не собирается уходить, и он думает, что может обмануть всех: Россию, Путина, белорусский народ, Запад», — указал Суздальцев.

Россия в вопросе Белоруссии должна твердо определиться с тем, кого она поддерживает: Александра Лукашенко или белорусский народ, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.