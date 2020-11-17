Во время Всебелорусского собрания фактически будет подтверждена несменяемость президента Александра Лукашенко с последующей передачей власти по наследству. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Во-первых, подчеркнул эксперт, это собрание никак не связано с конституционными процессами и представляет собой лишь встречу сторонников Лукашенко, а во-вторых, к реальному обсуждению конституционной реформы не допущены представители оппозиции и митингующих.

«Лукашенко предложили выход из этого кризиса и почетно уйти в отставку. Вместо этого он затеял вариант с конституционной реформой и решил остаться, но остаться невозможно. Люди против. Но он этого не понимает и считает, что заставит белорусский народ смириться. Трудно представить, что целый народ это примет», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что белорусский народ не примет решение этого собрания так же, как народ не принял результаты голосования от 9 августа.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.