Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет посадить в тюрьму основателей координирующего протесты оппозиционного Telegram-канала NEXTA не потому, что он ставит своей целью отомстить им. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Степана Путило и Романа Протасевича. Как отметили в МИД Белоруссии, Минск призывает Польшу выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки» с учётом «общественной опасности их преступной деятельности»

Лукашенко таким образом хочет доказать Москве, пояснил эксперт, что протестная активность в республике была инспирирована исключительно извне со стороны сил, враждебных и России, и Белоруссии.

«Понятно, что эти блогеры им не нужны. Им важно доказать Москве, что речь идет о внешнем воздействии. Якобы белорусский народ любит Лукашенко, а какие-то там 300 тысяч поляков пришли и пытаются его свергнуть», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что Лукашенко сейчас выгодна гражданская война в Белоруссии, потому что полагает, что сможет одержать в ней победу и доказать, что протестная активность была лишь результатом внешнего вмешательства.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.