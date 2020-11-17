После провала Верховной Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов предприниматели пошли на прорыв в здание парламента, сообщил Telegram-канал «Политика Страны» 17 ноября

«Под Радой идут столкновения предпринимателей с полицией после провала законопроекта о кассовых аппаратах. Люди пытаются прорываться в здание парламента», — говорится в сообщении.

Рада хочет попросить правительство отменить карантин выходного дня © rada.gov.ua

Также отмечается, что полиции пока удалось остановить бунтующих предпринимателей на подступах к Раде.

Активисты требуют, чтобы к ним вышел представитель парламента и объяснил решение депутатов, говорится в сообщении.