«Под Радой идут столкновения предпринимателей с полицией после провала законопроекта о кассовых аппаратах. Люди пытаются прорываться в здание парламента», — говорится в сообщении.
Как уточняется, предприниматели настроены агрессивно, полиция применяет слезоточивый газ, много задержанных.
Также отмечается, что полиции пока удалось остановить бунтующих предпринимателей на подступах к Раде.
Активисты требуют, чтобы к ним вышел представитель парламента и объяснил решение депутатов, говорится в сообщении.