Певица Алла Пугачева, которая накануне отметила со своим мужем юмористом Максимом Галкиным 19 лет совместной жизни, подарила своему избраннику стихотворение, его артистка опубликовала в Instagram 17 ноября

«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.

Белый снег на землю ляжет,

Белой землю стать обяжет.

Нам кайфово все равно», — написала Пугачева.

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Параллельно Максим Галкин поделился с поклонниками видео с участием их с Пугачевой семилетних детей Лизы и Гарри. Девочка в ролике пыталась рассказать что-то важное о спорте, но не смогла. Отец попытался переключить внимание на погоду за окном, а мать посоветовала Лизе побольше читать и тренироваться.