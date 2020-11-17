«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.
Белый снег на землю ляжет,
Белой землю стать обяжет.
Нам кайфово все равно», — написала Пугачева.
К публикации Пугачева прикрепила совместное с супругом фото, и он первым прокомментировал запись, оставив на странице смайлики с сердечками.
Параллельно Максим Галкин поделился с поклонниками видео с участием их с Пугачевой семилетних детей Лизы и Гарри. Девочка в ролике пыталась рассказать что-то важное о спорте, но не смогла. Отец попытался переключить внимание на погоду за окном, а мать посоветовала Лизе побольше читать и тренироваться.