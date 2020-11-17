Президент Белоруссии Александр Лукашенко не первый раз предъявляет претензии в адрес России в вопросе транзита нефти и газа, но она здесь совершенно не при чем. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Во-первых, вопрос состоит в том, отметил эксперт, готовы ли эти страны продать Лукашенко зоны для добычи нефти и газа, а во-вторых, насколько это экономически оправдано и рентабильно.

«Надо посчитать затраты, прежде чем гнать нефть и газ в Беларусь за три девять земель. Он еще несколько раз говорил, что готов добывать нефть в Саудовской Аравии. Чего ж не добывает? И вообще, почему Казахстан сам не может добывать нефть для своих нужд и продавать. Зачем он должен Беларуси отдавать скважину. Казахстан же не просит Беларусь предоставить ему клочок земли для добычи калийных удобрений. Это же неразумно», — указал Болкунец.

Что касается транзита по российской территории, то вряд ли Москва вставляла Лукашенко спицы в колеса, так что в этом заявлении Лукашенко больше демагогии, чем реального обсуждения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.