Киевский режим не пустил в Луганскую Народную Республику международный гуманитарный груз, рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева 17 ноября

«Я могу доказать факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска "Счастье — Луганск"», — приводит ее слова РИА Новости.

ЛНР выступила со срочным заявлением по итогам переговоров в ТКГ по Донбассу © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.