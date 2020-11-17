«Я могу доказать факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска "Счастье — Луганск"», — приводит ее слова РИА Новости.
По ее словам, в итоге этот гуманитарный груз заходил в ЛНР через Донецк, поскольку Украина так и не удосужилась выполнить взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарный конвой на территорию республики.
После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.
Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.
Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.
Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.
Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.