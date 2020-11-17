Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в подпольных типографиях печатали «манифест» Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.
Таррант — австралиец, открывший 15 марта 2019 года стрельбу в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, в результате которой было убито 51 и ранено 40 мусульман. Перед совершением преступления он опубликовал экстремистский манифест на 74 страницы.
По информации СБУ, заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов неназванного соседнего с Украиной государства. Книги печатали на нескольких языках, в течение ноября заказчик успел оплатить три партии.
В СБУ завели дело по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины и провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной «полиграфии». Кроме того, в одном из отделений почтового оператора в Киевском регионе следователи успели изъять партию печатной продукции, подготовленной к отправке.
В данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.