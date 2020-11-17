В подпольной типографии в Киевской области печатали «манифест» Брентона Тарранта, убившего в 2019 году в мечетях Новой Зеландии 51 человека. Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины 17 ноября

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в подпольных типографиях печатали «манифест» Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Александр Гриценко: В Коране ничего нет об убийстве за карикатуры © vk.com, Александр Гриценко

По информации СБУ, заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов неназванного соседнего с Украиной государства. Книги печатали на нескольких языках, в течение ноября заказчик успел оплатить три партии.

В СБУ завели дело по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины и провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной «полиграфии». Кроме того, в одном из отделений почтового оператора в Киевском регионе следователи успели изъять партию печатной продукции, подготовленной к отправке.

В данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.