Уроженка Бреста артистка Елена Воробей заявила, что многие даже не догадываются о трудностях, с которыми пришлось столкнуться звездам шоу-бизнеса в период карантина, и попросила власти РФ помочь артистам продуктовыми льготами, сообщило агентство РИА Новости 16 ноября

Это не попытка пропиариться: Меладзе просит пустить его в «красную зону» — видео © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

При этом, говорит юмористка, у артистов, как и у всех, есть финансовые обязательства в виде долгов, кредитов, трат на воспитание детей и помощь родителям.

«Возмущение мое уже на этапе кипения. Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас», — заявила Воробей.

Ранее заявить проблему пытался певец Валерий Меладзе, который угрожал, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер. Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок.

К слову, по данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).