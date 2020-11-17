По словам Воробей, предложенная артистам работа «на четверть зала», когда между зрителями соблюдается социальная дистанция в 1,5 метра, заставляет шоу-бизнес работать практически без дохода, ведь аренда помещения, оплата аппаратуры и гардеробных осталась прежней.
При этом, говорит юмористка, у артистов, как и у всех, есть финансовые обязательства в виде долгов, кредитов, трат на воспитание детей и помощь родителям.
«Возмущение мое уже на этапе кипения. Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас», — заявила Воробей.
Ранее заявить проблему пытался певец Валерий Меладзе, который угрожал, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер. Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок.
К слову, по данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).