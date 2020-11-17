Уроженец Могилева певец Борис Моисеев уже 10 лет не появляется на публике: не участвует в телевизионных эфирах, не приходит на праздничные мероприятия, не дает концертов. Поклонники знают, что связано это с состоянием здоровья звезды. О том, как исполнитель себя чувствует сейчас, рассказала певица Азиза, пишет SEARCH NEWS 17 ноября

Лечивший Киркорова и Данилко украинский целитель сделал предсказание перед смертью © necr0l0g.livejournal.com Тамара Пухова заявляла, что Моисеев прикован к постели и находится в тяжелейшем состоянии. Она подчеркнула, что финансовое состояние артиста также оставляет желать лучшего: пенсия маленькая, а помочь некому.

Азиза опровергла эту информацию, назвав ее слухами. Певица утверждает, что давно дружит с 66-летним Моисеевым и знает, что он «не нуждается в посторонней помощи, его мышление все такое же ясное и ему могут позавидовать многие другие, более молодые звезды».

По словам Азизы, в одном из последних интервью исполнитель сказал, что он уже не артист, а «пенсионер, который хочет покоя», ведет размеренную жизнь и не хочет «садиться на шпагаты и выкладывать в сеть».

Примерно 10 лет назад у Бориса Моисеева случился инсульт, после которого певец перестал разговаривать. Весной 2020 года музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер Андрей Разин рассказали о проблемах со здоровьем Моисеева. По их словам, исполнитель «Голубой луны» не помнит людей и события. Чуть позже эту информацию опроверг арт-директор Моисеева Сергей Горох.