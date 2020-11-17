Россия готова взаимодействовать с партнерами БРИКС в производстве и применении вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 17 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, передает РИА Новости

«Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии — об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран», — сказал глава государства.

Война вакцин вышла на уровень испытаний. Российский "Спутник V" уже в Индии и Венесуэле © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

«Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и, конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», — подчеркнул он.

Путин также указал на то, что третья российская вакцина от COVID-19 уже на подходе.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году.