Власти Белоруссии заявили о понижении уровня участия в программе «Восточное партнерство» до экспертного из-за попыток политизировать ряд проектов. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает БелТА

Макей отметил, что некоторые европейские страны пошли на введение санкций в отношении Белоруссии.

«На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в "Восточном партнерстве". Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного», — сказал министр.

Политика или нет? Почему Белоруссия закрыла границы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, Макей сообщил, что Белоруссия приостанавливает диалог координационной группы Белоруссия — ЕС, в рамках которой кроме прочего обсуждались вопросы прав человека.

Ранее Евросоюз заявил о готовности ввести дополнительные санкции и осудил ситуацию, связанную с гибелью демонстранта. ЕС уже дважды вводил санкции против официальных лиц Белоруссии.