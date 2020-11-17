Макей отметил, что некоторые европейские страны пошли на введение санкций в отношении Белоруссии.
«На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в "Восточном партнерстве". Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного», — сказал министр.
Теперь на мероприятиях «Восточного партнерства» представлять Белоруссию будут не руководители министерств, а их эксперты. В случае проведения саммита вопросы, касающиеся Белоруссии, скорее всего будут обсуждаться на уровне постоянного представителя страны при Евросоюзе.
Кроме того, Макей сообщил, что Белоруссия приостанавливает диалог координационной группы Белоруссия — ЕС, в рамках которой кроме прочего обсуждались вопросы прав человека.
Ранее Евросоюз заявил о готовности ввести дополнительные санкции и осудил ситуацию, связанную с гибелью демонстранта. ЕС уже дважды вводил санкции против официальных лиц Белоруссии.