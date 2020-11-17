Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова исполнила мечту 15-летней дочери Алины о зеленых глазах, как у мамы. Результат исполнительница показала в Instagram 17 ноября

У Каменских есть ребенок, и отец не Потап © Настя Каменских/Инстаграм

Певица заверила дочь, что возможности жизни безграничны и только сам человек принимает решение, каким быть. Бывшая «ВИА Гра» славится смелыми решениями и отсутствием страха перед выбором, особенно если речь идет о семье и личной жизни.

Анна Седокова замужем уже третий раз. Нынешний ее супруг — латвийский баскетболист Янис Тимма, он играет в подмосковной команде «Химки». Пара поженилась, несмотря на большую разницу в возрасте (ей 37 лет, ему — 28) и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.

Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.