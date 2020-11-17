«Когда ты была маленькая, ты очень переживала, что у тебя карие глаза. Ты грустила, что у тебя не мои зеленые. И вот сейчас в "Сапсане" по дороге в Петербург я меняю нам цвет глаз в программе телефона. Потому что мне очень важно, чтоб ты знала! У тебя может быть такой цвет глаз, какой только ты захочешь!» — написала Седокова.
Певица заверила дочь, что возможности жизни безграничны и только сам человек принимает решение, каким быть. Бывшая «ВИА Гра» славится смелыми решениями и отсутствием страха перед выбором, особенно если речь идет о семье и личной жизни.
Анна Седокова замужем уже третий раз. Нынешний ее супруг — латвийский баскетболист Янис Тимма, он играет в подмосковной команде «Химки». Пара поженилась, несмотря на большую разницу в возрасте (ей 37 лет, ему — 28) и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.
Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.