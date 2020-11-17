На Украине наблюдается разочарование в политике президента Владимира Зеленского и рост популярности оппозиционных партий, которые смотрят в сторону России. Это значит, что есть шанс на возобновление близких отношений Украины с РФ, сказал политолог Алексей Дзермант, передает 16 ноября politexpert.net

Разрывают все связи. Азаров сказал, зачем Россия и Украина нужны друг другу © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк заметил эксперт.

При этом Дзермант признал, что ситуация будет зависеть от множества факторов.

«Тенденции есть. Другое дело — это влияние Запада, особенно если к власти в США придет Байден. Они же будут снова усиливать напряжение. Так что это дело как минимум не ближайшего будущего. Но в долгосрочной перспективе такие шансы есть, и силы политические есть, которые этим смогут заняться. Не все там потеряно, просто нужно ждать, активно взаимодействовать, пока ничего не решено до конца», — отметил он.

По его мнению, Белоруссия тоже будет стратегически все теснее сближаться с Россией. При этом он допустил смену политической системы в стране.