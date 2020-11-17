«Не все пророссийские элиты покинули страну и далеко не все проукраинские элиты враждебно относятся к России. Таких, как Виктор Медведчук, в стране достаточно. Вопрос только в том, насколько они готовы к конструктивному взаимодействию», — заметил эксперт.
При этом Дзермант признал, что ситуация будет зависеть от множества факторов.
«Тенденции есть. Другое дело — это влияние Запада, особенно если к власти в США придет Байден. Они же будут снова усиливать напряжение. Так что это дело как минимум не ближайшего будущего. Но в долгосрочной перспективе такие шансы есть, и силы политические есть, которые этим смогут заняться. Не все там потеряно, просто нужно ждать, активно взаимодействовать, пока ничего не решено до конца», — отметил он.
По его мнению, Белоруссия тоже будет стратегически все теснее сближаться с Россией. При этом он допустил смену политической системы в стране.