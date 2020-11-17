Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина раскрыла, каким образом прошла в Лос-Анджелесе кастинг на съемки американской комедии «Клик: С пультом по жизни» 2006 года. Об этом сообщает 17 ноября «КП в Украине»

По словам Блохиной, ее пригласили на третий кастинг фильма.

«Они не могли в Лос-Анджелесе найти блондинку с настоящей грудью. Это большая ценность там, когда ты живой, у тебя мимика есть на лице. На кастинге я должна была бегать на месте и очень жестко обматюкать. Самый жестяк на английском, который я могла на тот момент выдать. Затем звонит мой агент и говорит: "Ты получила роль". А я говорю: "Какую?" Потому что в тот день было уже 10 кастингов. Она: "Ну вот в фильме "Клик". Ты пошла, обматюкала, так запомнилась», — поделилась Блохина.

Фильм о вернувшемся на Украину Донбассе поборется за «Оскар» © CC0? Pixabay трейлере фильма. Также она сыграла эпизодическую роль в одной из серий популярного в США ситкома "Два с половиной человека".

Ирина Блохина, известная на Западе как Ireesha, родилась в 1983 году в Киеве в семье советского футболиста Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

В 2014 году она во второй раз вышла замуж, за Алексея Брынзака, сына президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. У них родились две дочери, Жаклин и Габриэль.