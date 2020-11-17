«Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.
Так, планируется цифровизация и централизация сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; совершенствование о совершенствовании мобильного приложения «Дий вдома», в котором появятся автоматические штрафы за нарушение режима самоизоляции; запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы «Доступные лекарства» на антибиотики для борьбы с коронавирусом; введение электронного направления на ПЦР-тестирование, что даст возможность отслеживать очереди; введение QR-кодов для публичных мест.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.