Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над цифровизацией процесса сбора информации об инфекционных болезнях, а также над введением электронного направления на ПЦР-тестирование. Об этом он рассказал во вторник, 17 ноября, с трибуны Верховной Рады

«Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

Коронавирус: чудо-лекарств в мире нет, но бороться можно и нужно © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.