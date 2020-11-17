Отвечать на вопрос, что связывает его с певицей Витеру пришлось после того, как стали ходить слухи об их связи и, возможно интимных отношениях. Разгадка оказалась вполне прозаической.
«У нас с Настей есть ребенок. Ребенок у нас есть, но это наш крестник. Мы просто крестили пацана, которого зовут Артем, который сейчас выше меня на три головы — видать, в папу-баскетболиста пошел», — пояснил музыкант.
Геннадий Витер - украинский ведущий, музыкальный продюсер, автор клипов. В интервью не раз утверждал, что женат на украинской певице, но имя раскрывать отказывается. Известно, что у Витера 14-летняя дочь.
Настя Каменских — украинская певица, в настоящее время она замужем за продюсером и певцом Алексеем Потапенко, выступающим под псевдонимом Потап. Пара поженилась весной 2019 года, общих детей пока нет.