Отвечая на вопрос украинского журналиста, представляющего агентство УНИАН, Примаков отметил, что работа Россотрудничества в Киеве очень сильно политизируется. Причем украинской стороной, в частности националистами: например, когда агентство проводит мероприятие, «всегда есть подозрение, что придут люди с покрышками».
«По отношению к Донбассу повестка Россотрудничества гуманитарная: прекращение убийств и кровопролития. Доставкой гуманитарной помощи занимаются МЧС и неправительственные структуры. Если у Россотрудничества появится возможность, мы тоже поможем, и украинской части Донбасса в том числе», — заявил он.
При этом Крым, как подчеркнул глава Россотрудничества, является частью России.
Также Примаков рассказал, что один из российских парламентариев в разгар пандемии в частном порядке хотел отправить в помощь Киево-Печерской лавре маски и антисептики. Однако украинские националисты пригрозили, что сожгут посылку.
По словам главы Россотрудничества, одни из немногих направлений, которые можно развивать, — наука и культура. Он отметил, что Украинский культурный центр в Москве не закрывали.