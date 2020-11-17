Глава российского Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 17 ноября рассказал, какова повестка Россотрудничества на Украине, в Донбассе и Крыму

Отвечая на вопрос украинского журналиста, представляющего агентство УНИАН, Примаков отметил, что работа Россотрудничества в Киеве очень сильно политизируется. Причем украинской стороной, в частности националистами: например, когда агентство проводит мероприятие, «всегда есть подозрение, что придут люди с покрышками».

«По отношению к Донбассу повестка Россотрудничества гуманитарная: прекращение убийств и кровопролития. Доставкой гуманитарной помощи занимаются МЧС и неправительственные структуры. Если у Россотрудничества появится возможность, мы тоже поможем, и украинской части Донбасса в том числе», — заявил он.

Обновленное Россотрудничество. Россия переходит к «мягкой силе» по-новому © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Также Примаков рассказал, что один из российских парламентариев в разгар пандемии в частном порядке хотел отправить в помощь Киево-Печерской лавре маски и антисептики. Однако украинские националисты пригрозили, что сожгут посылку.

По словам главы Россотрудничества, одни из немногих направлений, которые можно развивать, — наука и культура. Он отметил, что Украинский культурный центр в Москве не закрывали.